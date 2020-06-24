24.06.2020 (23:10)

День Победы в Новосибирске завершился праздничным залпом из гаубиц и салютных установок

Военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в честь Дня Победы провели праздничный салют на берегу реки Обь. Для залпов использовались 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ».

Всего артиллеристы Центрального военного округа произвели 30 залпов из гаубиц Д-30, что составило 120 холостых выстрелов. Свыше шестисот фейерверочных изделий «Ассоль» и «Вега» осветили небо над Новосибирском. Перед праздничным мероприятием военнослужащие провели практические тренировки на базе полигона «Шилово», в Новосибирской области. В проведении салюта было задействовано свыше 40 артиллеристов общевойскового объединения ЦВО.

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