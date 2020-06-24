24.06.2020 (23:15)
Салют в честь 75-летия Победы в Самаре провели с барж
Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре 24 июня военнослужащие Центрального военного округа провели с двух барж, которые стояли на середине реки Волги.
Артиллеристы 2-й общевойсковой армии с помощью модернизированных салютных установок 2А85М выпустили более 400 фейерверков «Ассоль» и «Вега», представленных в различных цветовых комбинациях. Для обеспечения звукового эффекта также были произведены 30 залпов из 122-мм орудий Д-30.
При подготовке к проведению салюта проводился комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. Всех посетителей набережной проверяли на наличие температуры. Администрация региона обеспечивала зрителей защитными масками.
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