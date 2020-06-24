24.06.2020 (23:55)

Офицеры и курсанты Военной академии РВСН прошли торжественным маршем по Красной площади на Параде Победы

Около 600 офицеров и курсантов Военной академии РВСН торжественно прошли по Красной площади в Москве, на Параде Победы, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Парадные расчеты возглавили начальник академии генерал-майор Леонид Михолап и начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов.

Помимо пеших колон на Параде Победы, по Красной площади прошли три автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

Механики-водители в очередной раз продемонстрировали мастерство и профессионализм в управлении самой сложной, вверенной им, техники.

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