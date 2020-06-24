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24.06.2020 (23:44)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в акции «Луч Победы» в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Луч Победы», которая стартовала в 22:50 по местному времени на привокзальной площади Екатеринбурга.

За 10 минут до торжественного фейерверка расчеты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 авиационного объединения ЦВО запустили лучи света в небо над вокзалом уральской столицы, имитируя работу зенитных прожекторов-искателей времен Великой Отечественной войны.

Акция «Лучи Победы» в небе Екатеринбурга повторила ночную праздничную иллюминацию, украшавшую Москву 24 июня 1945 года после легендарного парада Победителей. 75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.

Прожектор АПП-9 базируется на шасси армейского внедорожника «УАЗ» и предназначен для обеспечения безопасной посадки самолетов в простых и сложных метеоусловиях, а также для освещения различных объектов на земле и в воздухе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Салют
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