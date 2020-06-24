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24.06.2020 (20:55)

Под грохот артиллерийских залпов салютного дивизиона, завершились празднования 75-й годовщины Дня Победы в Бурятии

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Республике Бурятия, завершились грандиозным салютом, выполненным силами внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа совместно с  гаубичной батареей Воздушно-десантных войск.

В мероприятии приняли участие два артиллерийских подразделения от разных воинских частей. Всего в обеспечении проведения салюта было задействовано около 50 военнослужащих.

Праздничный салют жители и гости столицы Республики Бурятия могли наблюдать в 23:00 со всех районов города. Салют произведен с острова Комсомольский.

В ходе праздничного салюта было произведено 30 холостых залпов из 6 гаубиц Д-30 орудий, которые обеспечили шумовой эффект мероприятия. Из салютных установок в небо было запущено более 300 фейерверочных зарядов.

Военнослужащие достигли синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.

Жители и гости республиканской столицы увидели несколько видов фейверочных зарядов, таких как «Ассоль», «Вега» и «Подсолнух», представленных в небе в серебристом, зелено-красном, зелено-белом, красно-белом, синем и жёлтом цветах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Салют
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