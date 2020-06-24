24.06.2020 (20:25)

Артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО в г. Уссурийск провели салют в честь юбилея Победы

Праздничный артиллерийский салют в честь юбилея Победы Советского народа в Великой Отечественной войне состоялся в Уссурийске.

Мероприятие обеспечили военнослужащие сводного салютного подразделения от Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа.

Гости и жители города увидели в небе Уссурийска цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск салютных зарядов проведен с помощью фейерверочных комплексов 2А85.

Шесть 120-мм гаубиц Д-30 произвели 30 холостых залпов с интервалом 30 секунд, которые обеспечили шумовой эффект мероприятия.

Справочно: Фейерверочный комплекс 2А85 - самоходная пусковая установка 2А85 предназначена для производства праздничных салютов из стволов калибра 105, 125, 195 и 310 мм, смонтированных в зависимости от варианта исполнения на автомобиле КамАЗ или на автомобиле КамАЗ с прицепом.

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