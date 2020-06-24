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24.06.2020 (20:05)

Салют в честь юбилея Победы состоялся в 8 городах на Востоке России

В ознаменование 75-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне салютными дивизионами Восточного военного округа были проведены праздничные салюты в городах Хабаровске, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.

Салюты состоялись в завершении праздничных мероприятий 24 июня в 23.00 (по местному времени), в них были задействованы более 40 артиллерийских орудий и порядка 20 салютных установок.

Всего в подготовке и проведении праздничных салютов участвовали более 300 военнослужащих, порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники и израсходовано около 3000 боеприпасов, в том числе более 600 салютных зарядов.

При подготовке и проведении торжественных мероприятий проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение проникновения и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты провели дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава. Все участники тренировок находились под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проводились в средствах индивидуальной защиты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Салют
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