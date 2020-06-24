24.06.2020 (20:03)

В Астрахани прошла торжественная встреча экипажей участников парада на Красной площади

В Астрахани на аэродроме Приволжский прошла торжественная встреча экипажей модернизированных истребителей МиГ-29смт - участников парада на Красной площади.

Во время авиационной части военного парада в Москве летчики-истребители представляли Центр боевой подготовки и боевого применения Воздушно—космических сил.

Экипажи МиГ-29смт выполнили пролет звеном в составе парадного строя авиации ВКС.

По завершению военного парада в Москве лётный состав Астраханского авиацентра выполнили перебазирование из подмосковной Кубинки на аэродром дислокации, преодолев более тысячи километров.

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