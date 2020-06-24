Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.06.2020 (20:03)

В Астрахани прошла торжественная встреча экипажей участников парада на Красной площади

В Астрахани на аэродроме Приволжский прошла торжественная встреча экипажей модернизированных истребителей МиГ-29смт - участников парада на Красной площади.

Во время авиационной части военного парада в Москве летчики-истребители представляли Центр боевой подготовки и боевого применения Воздушно—космических сил.

Экипажи МиГ-29смт выполнили пролет звеном в составе парадного строя авиации ВКС.

По завершению военного парада в Москве лётный состав Астраханского авиацентра выполнили перебазирование из подмосковной Кубинки на аэродром дислокации, преодолев более тысячи километров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Экипаж новейшего подводного ракетного крейсера «Князь Владимир» прошёл парадным строем в городе-герое Мурманске
В Нижнем Новгороде состоялся «Марш Победы» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Жители и гости смоленского гарнизона ЗВО на параде Победы увидели комплексы ПВО «Тор» и «Бук»
Свыше 250 курсантов двух старейших военно-морских учебных заведений России приняли участие состоявшемся в Санкт-Петербурге Параде, посвященном 75-летию Великой Победы

Метки:
Авиация , Военные парады , ВВС , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false