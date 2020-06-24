24.06.2020 (19:55)

В честь 75 годовщины Великой Победы артиллеристы Амурского объединения ВВО произвели в Белогорске 30 залпов салюта «Ассоль»

В честь 75 годовщины Великой Победы ночной Белогорск Амурской области осветило 30 праздничных залпов зарядов «Ассоль» пяти цветов. Салют произведен вблизи центральной площади города. Праздничный фейерверк амурчанам подарили военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа.

Для производства салюта была задействована недавно поступивший автоматизированный салютный комплекс 2А85 на базе машины КамАЗ. Жители и гости города увидели в небе над центральной площадью города цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цвета.

Справочно: Новая салютная установка 2А85 состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. В расчет установки входит два человека.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунд.



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