24.06.2020 (19:50)

Экипаж новейшего подводного ракетного крейсера «Князь Владимир» прошёл парадным строем в городе-герое Мурманске

На Северном флоте состоялись военные парады, посвящённые 75-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Они прошли в городе-герое Мурманске и в главной базе флота – Североморске.

Мурманский парад принимал командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Командовал парадом его заместитель по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец.

Первыми по проспекту Ленина вслед за знамённой группой и группой со штандартами фронтов прошли парадные расчёты военнослужащих Северного флота в исторической форме: пехотинцы, лётчики, моряки, танкисты и сапёры.

Современную часть пешего парада открыл второй экипаж принятого в состав Северного флота в День России - 12 июня ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» под командованием капитана 1 ранга Александра Манина. За ним прошагали парадные расчёты двух авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота и парадный расчёт арктической мотострелковой бригады. Замкнули шествие военнослужащие-женщины, проходящие службу в частях армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Также в параде принял участие личный состав главного управления МЧС России по Мурманской области.

С трибуны в числе почётных гостей за парадом наблюдали представители Норвегии во главе с командующим главным оперативным командованием Вооружённых сил королевства генерал-лейтенантом Руне Якобсеном. Они прибыли на парад по приглашению командующего Северным флотом, в ответ на прошлогодний визит вице-адмирала Александра Моисеева в Северную Норвегию на празднование 75-летия её освобождения от гитлеровской оккупации.

После прохода пеших колонн по главной площади столицы Кольского Заполярья проехала военная техника. Её возглавил легендарный танк Т-34 под командованием Героя России майора Виталия Романова. За ним прошла самоходная артиллерийская установка СУ-100 и другая историческая и современная техника. Всего в параде было задействовано 72 боевые и специальные машины, в том числе: арктические танки Т-80БВМ, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Град», двухзвенные гусеничные вездеходы «Алеут», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, армейские мотовездеходы с флагами видов вооружённых сил и родов войск и другая колёсная и гусеничная техника.

В Североморском параде приняли участие только пешие парадные расчёты военнослужащих Северного флота. Принимал парад начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, командовал – командир армейского корпуса флота генерал-майор Дмитрий Краев.

В общей сложности парады военнослужащих Северного флота заняли около получаса. Для жителей городов Мурманской области была организована телевизионная трансляция.

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