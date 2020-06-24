24.06.2020 (19:46)

Известный кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России

Известный кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России, возведенный в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и уникальный музейный комплекс «Дорога памяти».

Он ознакомился с элементами художественно-архитектурного убранства Главного ВС РФ, иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах. Более все кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооруженных Сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России - это сила, талант и вера» - сказал Эмир Кустурица.

Также гостю показали залы и галереи уникального музейного комплекса «Дорога Памяти», где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. В ходе экскурсии Эмир Кустурица оставил запись в книге в почетных гостей. Он стал вторым гостем музейного комплекса, который оставил отзыв в книге.

«Это тяжёлая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами, об этом можно только написать и я обязательно напишу. Я не знаю современную архитектуру, но когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует» - отметил Кустурица.

Эмир Кустурица сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились на музейно-храмовым комплексом с творчеством Леонардо да Винчи. Кроме того известный кинорежиссер обещал обязательно посетить Главный храм ВС РФ и уникальный музей Дорога памяти ещё не один раз.

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