24.06.2020 (19:33)

Над городом-героем Мурманском прошёл демонстрационный пролёт авиации Северного флота в честь 75-летия Великой Победы

24 июня после окончания военного парада над мурманским мемориалом защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны состоялся демонстрационный пролёт вертолётов и самолётов объединения ВВС и ПВО Северного флота. Авиация прошла над памятником в том же порядке, как и на День Победы – 9 мая. Всего в пролёте было задействовано 17 машин.

14 самолетов и 3 вертолёта поднялись с 4 аэродромов базирования в Мурманской и Вологодской областях и собрались в заполярном небе, чтобы единым строем пройти на высоте 200 метров над городом-героем Мурманском.

Открыл пролёт авиации противолодочный вертолет Ка-27М. За ним проследовала пара вертолетов Ми-8. Затем на горизонте появились военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, самолет противолодочной авиации Ил-38 и воздушный пункт управления - самолет Ил-20. Замкнул строй турбовинтовых самолётов дальний противолодочный самолёт Ту-142.

Строй реактивных самолётов возглавил учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ, за ним пролетела пара корабельных истребителей Су-33 и пара самолетов Миг-29К.

В боевом порядке прошла пара фронтовых бомбардировщиков Су-24м, а завершили демонстрационный пролёт авиации пара самолетов МиГ-31бм.

Управляли самолётами и вертолётами опытные лётчики.

На земле за полётом авиации наблюдали командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и норвежская военная делегация во главе с командующим главным оперативным командованием вооружённых сил королевства генерал-лейтенантом Руне Якобсеном. Они также почтили память погибших защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны у подножия мемориала и возложили цветы к Вечному огню.

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