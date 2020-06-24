24.06.2020 (19:17)
В честь 75-й годовщины Победы в Хабаровске состоялся главный праздничный салют в ВВО
В честь юбилея Великой Победы в 23 часа по местному времени 24 июня в Хабаровске военнослужащие внештатного салютного дивизиона отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Князе-Волконском (Хабаровский край), с набережной реки Амур произвели праздничный салют.
В ходе салюта произведено 30 залпов холостыми боеприпасами из гаубиц Д-30. Они обеспечили шумовой эффект мероприятия.
Гости жители города увидели в небе столицы Хабаровского края цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск фейверочных зарядов осуществлен с помощью салютных установок 2А85 на базе автомашины КамАЗ.
Ранее, на аэродроме «Калинка» под Хабаровском военнослужащие внештатного салютного дивизиона провели ряд салютных тренировок.
В ходе проведения генеральной репетиции со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуска фейерверочных зарядов.