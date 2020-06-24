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24.06.2020 (19:17)

В честь 75-й годовщины Победы в Хабаровске состоялся главный праздничный салют в ВВО

В честь юбилея Великой Победы в 23 часа по местному времени 24 июня в Хабаровске военнослужащие внештатного салютного дивизиона  отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Князе-Волконском (Хабаровский край), с набережной реки Амур произвели праздничный салют.

В ходе салюта  произведено 30 залпов холостыми боеприпасами из гаубиц Д-30. Они обеспечили шумовой эффект мероприятия.

Гости жители города увидели в небе столицы Хабаровского края цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск фейверочных зарядов осуществлен с помощью  салютных установок 2А85 на базе автомашины КамАЗ.

Ранее, на аэродроме «Калинка» под Хабаровском военнослужащие внештатного салютного дивизиона провели ряд салютных тренировок.

В ходе проведения генеральной репетиции со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуска фейерверочных зарядов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Салют
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