24.06.2020 (19:17)

В честь 75-й годовщины Победы в Хабаровске состоялся главный праздничный салют в ВВО

В честь юбилея Великой Победы в 23 часа по местному времени 24 июня в Хабаровске военнослужащие внештатного салютного дивизиона отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Князе-Волконском (Хабаровский край), с набережной реки Амур произвели праздничный салют.

В ходе салюта произведено 30 залпов холостыми боеприпасами из гаубиц Д-30. Они обеспечили шумовой эффект мероприятия.

Гости жители города увидели в небе столицы Хабаровского края цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск фейверочных зарядов осуществлен с помощью салютных установок 2А85 на базе автомашины КамАЗ.

Ранее, на аэродроме «Калинка» под Хабаровском военнослужащие внештатного салютного дивизиона провели ряд салютных тренировок.

В ходе проведения генеральной репетиции со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуска фейерверочных зарядов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице