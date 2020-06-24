24.06.2020 (23:40)

В Москве был произведен самый долгий салют, который озарил небо в цвета Государственного флага России

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве.

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили диаметре 300 метров. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо столицы в течение 15 минут из 40 салютных установок украсило порядка 10 тыс. фейерверочных выстрелов. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты произвели30 залпов.

Расчёты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм на 14 минуте озарили ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок.

«Накануне проведения салюта была смоделирована его мультимедийная схема, основу которой составили цвета российского флага. Рад, что все нашей страны смогли увидеть и оценить в прямой трансляции праздничный салют, особенностью которого стал триколор», - отметил командир салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.

Дислоцированный в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион им. В.Михалкина Западного военного округа – единственное подразделение Российской армии, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и на церемонии инаугурации Президента РФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице