24.06.2020 (18:58)

В Нижнем Новгороде состоялся «Марш Победы» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной состоялся «Марш Победы» в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие принял начальник штаба гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.

По центру города в парадных шеренгах прошли свыше тысяч человек, в том числе порядка 800 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа. Кроме того, в одном строю с военнослужащими торжественным маршем прошли расчеты 200 военнослужащих других ведомств.

В механизированной колонне были представлены свыше 70 единиц исторической, новейшей военной и специальной техники, марш открывает танк Т-34, затем следуют танки Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, минометный комплекс «Сани», самоходная гаубица «Мста-С», разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6.

В завершении торжественного мероприятия состоялся авиационный показ с участием экипажей истребителей Миг-29, в рамках которого летчики в небе над городом продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. А также пролетели три военно- транспортных самолета ИЛ-76 и вертолет Ми-8.

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