24.06.2020 (18:56)

Жители и гости смоленского гарнизона ЗВО на параде Победы увидели комплексы ПВО «Тор» и «Бук»

Военный парад войск и сил Западного военного округа прошел на площади Ленина в 10 утра. В составе пеших парадных расчетов прошли около тысячи военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа, представители силовых структур и ведомств, а также курсанты и слушатели академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени маршала Советского Союза А.М. Василевского.

На военном параде в составе механизированной колонны прошли комплексы противовоздушной обороны на гусеничном ходу «Тор-М2» и «Бук-М3», оборудованные асфальтоходными башмаками. В едином строю прошли реактивные системы залпового огня БМ-21 «Торнадо-Г», станции связи Р-149 на базе бронетранспортера БТР-80, новейшие бронетранспортеры БТР-82А, зенитно-ракетные комплексы ЗРК «Оса» и ПЗРК «Игла», 152-мм гаубицы «Мста-Б» на артиллерийских тягачах «Урал», а также комплексы разведки «Аистенок». Также в военном параде приняли участие специальные автомобили УАЗ «Патриот» военной полиции и военной автоинспекции, а также историческая техника - Зис-3 и Зу-2-23.

Всего к участию в военном параде было привлечено свыше тысячи военнослужащих войск гарнизона Западного военного округа и 32 единицы вооружений, военной и специальной техники.

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