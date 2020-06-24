24.06.2020 (18:34)

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите прошел праздничный салют



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите прошел праздничный салют

В честь празднования 75-й годовщины Победы в Чите военнослужащие внештатного салютного подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкалье, провели праздничный салют.

Жители города Читы могли наблюдать с балконов, а также через онлайн-трансляцию местных телеканалов за феерическим действием. В течение 10 минут было произведено 30 залпов из салютных установок 2А-85, размеры салютных куполов превышали 300 метров в диаметре. Для звукового сопровождения фейерверка использовались 152 мм гаубицы 2А65 МСТА-Б.

Гости и жители столицы Забайкалья увидели в небе цветовое шоу из желтого, зеленого и красного цвета.

Ранее в Читинском гарнизоне военнослужащие внештатного салютного дивизиона провели ряд салютных тренировок.

В ходе проведения генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.

В обеспечении проведения салюта было задействовано более 30 военнослужащих.

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