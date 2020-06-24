24.06.2020 (18:24)

Свыше 250 курсантов двух старейших военно-морских учебных заведений России приняли участие состоявшемся в Санкт-Петербурге Параде, посвященном 75-летию Великой Победы

Свыше 250 курсантов двух старейших военно-морских учебных заведений России приняли участие состоявшемся в Санкт-Петербурге Параде, посвященном 75-летию Великой Победы

Свыше 250 курсантов и офицеров двух старейших военно-морских учебных заведений России приняли участие в Параде, посвященном 75-летию Великой Победы, который состоялся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. На параде были представлены Военно-Морской институт (Морской корпус Петра Великого), которому в 2021 году исполнится 320 лет и который ведет свою историю с 14 (25) января 1701 года, когда Указом Петра I была основана Школа математических и навигацких наук, а также

Военно-Морской Политехнический институт, являющийся преемником старейшего военно-морского учебного заведения России — Училища корабельной архитектуры, которое было образовано 20 (31) августа 1798 года императором Павлом I в Санкт-Петербурге.

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поблагодарил руководство Военного Учебно-Научного Центра ВМФ, курсантов и офицеров этих учебных заведений за участие в Параде, отметив отличную строевую подготовку парадных подразделений.

Сегодня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся парад, посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 4,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и юнармейцев.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице