24.06.2020 (17:55)

Военный Парад Победы завершился прохождением парадных расчетов и механизированной колонны в Воронеже



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военный Парад Победы c прохождением парадных расчетов и механизированной колонны в Воронеже

Возглавили военный парад военнослужащие со штандартами Великой Отечественной войны. В составе пеших расчетов прошли военнослужащие бригады связи общевойсковой армии ЗВО в исторической форме с винтовками Мосина и пистолетами-пулеметами Шпагина. Военнослужащие прошли в парадном строю по площади Ленина.

Впервые в военном параде Победы в Воронеже приняли участие сводный парадный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО, а также расчеты Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизий в новой военной форме «ратник» с модернизированными автоматами Ак-74М.

Всего к участию в параде Победы подготовлено 109 единиц вооружения, военной и специальной техники. В их числе буксируемые гаубицы «Мста-Б» и артиллерийские тягачи «Медведь», системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», самоходные гаубицы «Мста-С-М2», самоходные минометы «Нона-СВК», танки Т-72-Б-3, бронетранспортёры БТР-82-А, автомобили специального назначения «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К», машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, комплекс РЭБ «Палантин-А», а также технику войск связи – станции Р-431АМ, Р-416 ГМ. Также впервые по центральным улицам города прошел оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», завершивший перевооружение на новый тип комплексов войска ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего в Параде Победы задействовано более 2300 военнослужащих войск воронежского гарнизона Западного военного округа.

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