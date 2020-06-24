24.06.2020 (18:03)

Юнармейцы военкомата Башкирии провели в Уфе мини-парад у дома фронтовика

Кадеты и юнармейцы под руководством военного комиссара Башкирии Игоря Харченко провели в Уфе мини-парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Хасана Рахимовича Хуснуризалова.

«Вы наш герой, олицетворение мужественности и стойкости и отваги. На ваших подвигах мы воспитываем подрастающее поколение. Разрешите поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и примите от наших юнармейцев персональный парад» - отметил Игорь Харченко.

В свою очередь, Хасан Рахимович вместе с супругой поблагодарили всех участников за внимание.

«Самое главное, я хочу всем вам пожелать – здоровья. Оставайтесь добрыми, не смотря ни на какие трудности», - пожелал Хасан Хуснуризалов.

Хуснуризалов Хасан Рахимович родился 25 августа 1922 года в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан. На фронт ушёл в 1942 году добровольцем. Боевой путь начал в 214-ой стрелковой дивизии, сформированной в Башкирии. Кроме битвы на Волге, участвовал в операции на Курской Дуге, под Прохоровкой. Участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Александрии, Кировограда и Молдавии.

За освобождение станции «Знаменка» Хасан Хуснуризалов был удостоен Ордена Красного Знамени. Также среди его наград - Орден «Отечественной войны» 1 степени, Орден Славы 3 степени, 2 медали «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и другие награды.

Победу встретил под Прагой. В августе фронтовику исполнится 98 лет.

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