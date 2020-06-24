24.06.2020 (17:59)
На Сахалине прозвучал праздничный артиллерийский салют в честь юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне
В Южно-Сахалинске после проведения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа провели праздничный салют.
Для проведения салюта использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ», которые дали 30 залпов в честь юбилея Великой Победы.
Праздничный салют произведен на площади Победы в Южно-Сахалинске. Понаблюдать за салютом на центральную площадь пришли военнослужащие и местные жители с детьми.
Для проведения юбилейного салюта было задействовано более 30 военнослужащих армейского корпуса и 2 салютные установки.
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