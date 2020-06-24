24.06.2020 (17:54)

Во Владивостоке прозвучал праздничный артиллерийский салют



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Во Владивостоке прозвучал праздничный артиллерийский салют

24 июня во Владивостоке в 23 часа по местному времени силами Тихоокеанского флота дан праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские расчёты ТОФ отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов. Фейерверк запускался их салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для его звукового сопровождения с площадки в районе мыса Боброва были задействованы две гаубицы Д-30 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

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