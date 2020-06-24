24.06.2020 (17:54)
Во Владивостоке прозвучал праздничный артиллерийский салют
24 июня во Владивостоке в 23 часа по местному времени силами Тихоокеанского флота дан праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Артиллерийские расчёты ТОФ отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов. Фейерверк запускался их салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для его звукового сопровождения с площадки в районе мыса Боброва были задействованы две гаубицы Д-30 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Новости по теме:
В Белогорске участники парада общим строем исполнили для ветеранов Великой Отечественной войны знаменитую песню «Гимн Победе»
Метки: