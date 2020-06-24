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24.06.2020 (17:54)

Во Владивостоке прозвучал праздничный артиллерийский салют

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24 июня во Владивостоке в 23 часа по местному времени силами Тихоокеанского флота  дан праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские расчёты ТОФ отсалютовали воинам-победителям тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском 350 фейерверочных выстрелов. Фейерверк запускался их салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для его звукового сопровождения с площадки в районе мыса Боброва были задействованы две гаубицы Д-30 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Салют
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