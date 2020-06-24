24.06.2020 (17:07)

Командующий 8-ой гвардейской армией генерал – лейтенант Андрей Сычевой принял парад Победы в Новочеркасске

Командующий 8-ой гвардейской армией генерал – лейтенант Андрей Сычевой принял парад Победы в Новочеркасске, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В параде участвовало более 1,3 тыс. военнослужащих Новочеркасского гарнизона и более 60 образцов современной и исторической техники.

В составе парадных коробок мимо трибуны прошли торжественным маршем мотострелки, танкисты, связисты и военнослужащие войск противовоздушной обороны Новочеркасского гарнизона ЮВО в современной форме и форме военных лет.

Вслед за пешими парадными коробками проследовала механизированная колонна, во главе которой находился один из главных символов Великой Отечественной войны - легендарный Т-34. За ним, соблюдая дистанцию и равнение, следовали образцы современной и исторической техники: ЗиС–3, «Катюша» БМ–13, транспортёр БТР–82А, БМП–3, танки Т–72Б3, миномётные комплексы 2С12 «Сани», Гаубица Д – 30, гаубица 2А-65 «Мста–Б», БМ–21 «Град – М», Панцирь–С (ЗРПК), С–300, РЭМ–КЛ, ГАЗ–2330–14 «Рысь».

Вслед за этим военнослужащие – участники Парада исполнили знаменитый военный марш «Мы армия народа» композитора Георгия Мовсесяна.

Завершился Парад пролетом авиации над Платовским проспектом Новочеркасска.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице