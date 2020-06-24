24.06.2020 (16:59)

Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проведен в Каспийске

Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проведен в городе Каспийск Республики Дагестан, в котором приняли участие более 1500 военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) и представителей других силовых структур и ведомств.

Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой 25 единиц образцов современной боевой техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», тягачи Урал-4320 со 122-мм гаубицами Д-30 и 120 мм миномётами «Сани», бронированные разведывательно-дозорные машины.

В завершение Парада состоялся пролет 10-ти единиц авиационной техники 4 армии ВВС и ПВО, в том числе истребителей Су-27, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ.

В 23.00 на набережной города артиллерийские расчеты КФл проведут праздничный салют. Артиллеристы выполнят 210 салютных выстрела из фейерверочного комплекса 2А85, а также дадут 30 залпов из орудий Д-30 с интервалом в 30 секунд.

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