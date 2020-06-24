24.06.2020 (16:43)

Замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин провел рабочую встречу с начальником штаба Национальной народной армии Алжира

24 июня состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с начальником штаба Национальной народной армии Алжира генерал-лейтенантом Саидом Шанегрихой.

Глава алжирской делегации поблагодарил за возможность присутствовать на юбилейном Параде Победы и отметил приверженность высшего руководства Алжира к развитию всестороннего сотрудничества с Россией.

В ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации.

Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-алжирского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности.

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