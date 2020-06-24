24.06.2020 (23:20)
День Победы в Севастополе завершился праздничным фейерверком и артиллерийским салютом
День Победы в Севастополе завершился праздничным артиллерийским салютом в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Салют начался в 23:00 по местному времени.
Артиллерийские залпы были выполнены над акваторией Севастопольской бухты из трёх фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ», для звукового сопровождения фейерверка прозвучали холостые праздничные холостые залпы из 122-мм гаубиц Д-30.
В ходе тренировок по проведению салюта личный состав выполнил техническое обслуживание и подготовку орудий, отработал порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок и фейерверочных комплексов.
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