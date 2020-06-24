24.06.2020 (16:24)

В Ростове-на-Дону состоялся главный военный парад Победы войск Южного военного округа

В военном параде на Театральной площади города Ростова-на-Дону прошел главный парад войск Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие более 2,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), было задействовано более 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств.

Приня парад командующий войсками ЮВО генерал-армии Александр Дворников, командовал парадом заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Открыли парад барабанщики кадетского корпуса Донского Государственного технического университета, вслед за ними прошли парадные коробки управления ЮВО, 4 армии ВВС и ПВО, 150 мотострелковой дивизии и другие подразделения. Впервые в параде Победы были задействованы сводные парадные расчеты отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии, а также десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.

В составе механизированной колонны было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе исторические образцы времен Великой Отечественной войны, такие как танк Т-34-85, БМ-13 «Катюша» и другие.

Кроме того, днем в небе над городом воздушную часть парада отработали 45 экипажей вертолетов и самолетов из состава 4 армии ВВС и ПВО, при этом взлеты воздушных судов производились с шести аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

При подготовке к торжественным мероприятиям проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Каждый военнослужащий прошел несколько тестирований на наличие коронавирусной инфекции.

Всего на территории Южного военного округа проведено 10 военных парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО прошли торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО приняли участие свыше 43 тыс. военнослужащих, задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..

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