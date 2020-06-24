24.06.2020 (15:54)

В РВСН пройдет специальное учение пунктов управления подсистемы ЕСВОП РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) пройдет специальное учение пунктов управления по обмену информацией и практическому выполнению комплекса мероприятий по выявлению

и оценке радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки.

К учению звеньев подсистемы Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий (ЕСВОП) будут привлечены пункты управления ракетных объединений, соединений, воинских частей и организаций от Тверской до Иркутской областей, а также подразделения РХБ защиты

и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН.

Всего в мероприятии будет задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и около 350 единиц специальной техники, на пунктах управления будет развернуто свыше 100 постов РХБ наблюдения.

В рамках специального учения проведут практические занятия по тактико-специальной подготовке с подразделениями РХБ защиты по выполнению задач при авариях и диверсиях на РХБ опасных объектах.

Учение станет контрольным мероприятием по оценке уровня подготовки сил и средств подсистемы ЕСВОП РВСН и пунктов управления за зимний период обучения.



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