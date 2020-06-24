24.06.2020 (15:44)
В воздушной части парада над Красной площадью приняли участие Тверские экипажи Ил-76МД
Летчики военно-транспортной авиации с аэродрома Мигалово приняли участие в воздушном параде над Красной площадью в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне. В пролете были задействованы 3 самолета военно-транспортной авиации.
После получения предполётных указаний ранним утром летный состав построился на аэродроме, где прозвучали напутственные слова от ветерана ВОВ Василия Гришко. Также к лётчикам обратился командир 12 военно-транспортной авиационной дивизии гвардии полковник Игорь Матвеев, который поздравил всех с великим праздником, и пожелал удачи в выполнении особо важной задачи.
Экипажи произвели взлёт с аэродрома Мигалово г.Тверь, где на земле их провожала знаменная группа. Самолеты прошли над столицей на высоте 400 метров со скоростью 500 км/ч по приборам.
После успешно выполненной задачи летчики возвратились на аэродром базирования.