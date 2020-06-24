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24.06.2020 (15:32)

Экипажи ВКС приняли участие в военном параде на Красной площади

Экипажи Воздушно-космических сил выполнили пролет авиации над Красной площадью в рамках проведения военного парада.

В мероприятии приняли участие 75 самолетов и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС.

В составе парадного строя авиации были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, военно-транспортные самолеты Ил-76, самолеты радиолокационного дозора и наведения А-50у, новейшие истребители Су-35с, Су-30см, бомбардировщики Су-34, Су-24м, штурмовики Су-25, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-35 и другие летательные аппараты.

Также над Красной площадью в составе звена пролетели самолеты 5-го поколения Су-57 и самолеты МиГ-31к с авиационным комплексом «Кинжал».

Все полеты выполнялись в диапазоне высот 200-500 метров, на различных скоростях от 200 до 550 километров в час.

В проведении тренировки было задействовано 8 аэродромов в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Военные парады , ВВС , ВКС
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