24.06.2020 (15:16)

Военные ЦВО после парада в Самаре провели мини-парад у дома фронтовика

Военнослужащие Центрального военного округа после парада Победы в Самаре провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Лаврентьева.

Военнослужащие под окнами ветерана произнесли в честь него трехкратное «Слава», коллективно спели песни «Победа», «Мы - армия страны, мы - армия народа» и «Прощание славянки». Аккомпанировал парадным расчетам полный состав оркестра 2-й общевойсковой армии. Завершилось мероприятие прохождением военнослужащих торжественным маршем.

Ветеран живет рядом с центральной площадью города и по состоянию здоровья уже несколько лет не может посетить Парад Победы. Александр Григорьевич поблагодарил военнослужащих за персональный праздник и пошутил, что обычно в день парада они вместе с женой, ветераном труда, Анной Яковлевной открывают окно и «слушают» парад на площади.

Соседи ветерана рассказали, что Лаврентьев последний из более 40 участников войны, которые жили в этом доме по улице Фрунзе.

- Этот дом раньше был военным, тут практически каждая квартира принадлежала участнику Великой Отечественной войны. Сейчас Александр Григорьевич последний участник войны нашего дома. Мы вам очень благодарны, что устроили для него такой персональный праздник - я не могла сдержать слёз, - сказала соседка ветерана Екатерина Тергалинская.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице