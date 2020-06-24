24.06.2020 (12:34)

Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим в Сирии

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Парад, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, в нем приняли участие более тысячи военнослужащих.В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии, приняли участие более тысячи российских и сирийских военнослужащих. Пешим строем прошли военнослужащие в исторической форме времен ВОВ, офицеры управления и военнослужащие российской группировки войск, смешанного авиаполка, медицинского отряда спецназначения, подразделения военной полиции, военный оркестр и сводный парадный расчет военнослужащих-женщин. Сирию представили спецподразделения сухопутных войск и ВВС САР, а также штурмового полка спецназначения "Коммандос" и представители Морской академии ВС арабской страны.В составе механизированной колонны по плацу проехали российские бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь" и оперативно-тактические «Искандеры-М», а также военная техника сухопутных подразделений ВС Сирии, всего 52 единицы. В воздушной части парада были задействованы 17 летательных аппаратов - вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34, Су-35, военно-транспортные Ан-30 и Ан-72, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.В качестве гостей на параде присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в САР Александр Ефимов, министр обороны Сирии корпусной генерал Али Абдула Аюб, министр по делам президента САР Мансур Азам, командующий сирийскими военно-морскими силами дивизионный генерал Ясер Аль-Хаффа, а также губернаторы провинций Латакия и Тартус Хадур Аль Салем и Сафуан Абусада.