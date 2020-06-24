24.06.2020 (14:56)

На центральной площади Самары состоялся Парад Победы

На центральной площади Самары состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По площади Куйбышева прошли около 1700 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны прошли более 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-300, а также самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. В демонстрационном пролете приняли участие три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА, два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34.

Перед проведением парада был проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты провели дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания участников парада. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

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