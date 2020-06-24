24.06.2020 (14:51)

В Калининграде прошел парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Калининграде прошел парад Победы, в котором приняли участие около 1500 военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств, а также современная боевая техника, состоящая на вооружении флота.

Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, а принимал парад - командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Торжественным маршем по площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтийского флота, филиала Военного университета, а также представители других силовых ведомств региона - ГУ МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН и также Росгвардии России.

Во главе механизированной колонны на площади Победы своим ходом прошел легендарный танк Т-34, а следом за ним танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», бронированные разведовательно-дозорные машины, многоосные тяжелые тягачи и другая автобронетехника. Кроме того, жители и гости Калининграда увидели дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа - М», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501 из семейства «Мустанг».

Всего в состав механизированной колонны было включено 75 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

После наземного парада над Калининградом состоялся линейный пролет авиации Балтийского флота. В небе над центром города в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области – Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.

В 22 часа в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произведут праздничный салют в честь 75-ой годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3.

Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года. Спустя 75 лет после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществят звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводили дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парад находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав был обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты участников парадных расчетов с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением были максимально исключены.

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