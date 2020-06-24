24.06.2020 (14:44)

Военнослужащие ЦВО провели мини-парады Победы под окнами фронтовиков в Новосибирске

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парады Победы под окнами фронтовиков Великой Отечественной войны. Чествование фронтовиков состоялось сразу после парада Победы в Новосибирске.

Мини–парады прошли во дворах жилых домов фронтовиков 95-летнего Вениамина Чебанова и 97-летего Петра Горьковского. Три парадных расчета курсантов Новосибирского высшего военного командного училища в форме времен Великой Отечественной войны, матросов, летчиков, пехоты, и парадный расчет военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО под сопровождение сводного военного духового оркестра прошли торжественным маршем под окнами ветеранов. На большом видеомониторе перед ветеранами транслировался новосибирский парад Победы.

Справочно:

Вениамин Карпович Чебанов – родился 28 августа 1925 года. С 1943-1944 год - курсант Новосибирского военно-пехотного училища. После его окончания был отправлен на 1-й Украинский фронт в звании младшего лейтенанта на должность командира взвода. Награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После Победы служил в Центральной группе войск Австрии и Венгрии, в звании старшего лейтенанта в 1947 году был демобилизован. Вениамин Чебанов – Народный художник Российской Федерации, в своих картинах он изображает войну, которую сам видел и пережил.

Петр Андреевич Горьковский родился 14 февраля 1923 года. В декабре 1941 года ушел добровольцем на фронт. Награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Во время войны окончил курсы радиотелеграфистов и был распределен в 232 стрелковую дивизию на радиостанцию скоростных бомбардировщиков. После демобилизации работал директором школы-семилетки, заведующим отделом народного образования Мошковского района Новосибирской области. Уйдя на заслуженный отдых, до сих пор активно помогает ветеранскому движению, встречается со школьниками и студентами и проводит уроки мужества.

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