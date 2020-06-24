24.06.2020 (12:55)

В Новороссийске прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Новороссийске прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие до 1,5 тысяч военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа и другие представители силовых структур.

В составе механизированной колонны были задействованы более 50 единиц военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», боевые машины десанта БМД-2 и другая современная военная техника.

В небе над Новороссийском летчики смешанной авиационной группы Южного военного округа в составе истребителей Су-27СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-28 и Ка-52 продемонстрировали пилотирование воздушных судов с пролетом над центром города-героя, а в акватории Цемесской бухты в парадной линии были выстроены корабли кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий в подразделениях был проведён комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов прошёл тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Празднование 75-летия Великой Победы в городе-герое Новороссийске завершится в 23 часа праздничным артиллерийским салютом и фейерверком.

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