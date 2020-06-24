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24.06.2020 (14:30)

В Петропавловске-Камчатском прошел праздничный артиллерийский салют в честь 75-летия Победы

Салютные расчёты Войск и сил на Северо-востоке России в Петропавловске-Камчатском тридцатью залпами артиллерийских орудий отсалютовали воинам-победителям.

Запуск праздничного фейерверка в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осуществлялся салютными установками с площадки в центре краевой столице. Для звукового сопровождения фейерверка с Озерновской косы использовались гаубицы Д-30 камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Салют
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