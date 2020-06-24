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24.06.2020 (14:20)

Командующий войсками ЦВО вручил награды участникам парада Победы в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил наручные часы и юбилейные медали военнослужащим сводного женского взвода почетного караула, впервые принимавшего участие в параде Победы.

Торжественная церемония прошла по завершении военного парада.

24 июня в Екатеринбурге под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина прошел военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие свыше 2000 человек, более 100 единиц современной и исторической военной техники, а также 23 самолета и вертолета.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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