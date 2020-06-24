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24.06.2020 (14:17)

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов открыл фотовыставку, посвящённую 75-летию Великой Победы

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в г. Севастополе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов открыл фотовыставку, подготовленную фотографом Музея Черноморского флота Сергеем Петросяном, которая представляет собой ретроспективу мероприятий празднования Дня Победы в Севастополе с 1945 по 2020 годы, а также сравнительные виды послевоенного и современного города.

В выставке использованы фотографии династии севастопольских фотографов отца и сына Петросяна О.М. и Петросяна С.О.

Презентация состоялась в сквере Защитников Севастополя после окончания военного парада и прохождения военной техники.

Фотовыставка будет доступна для просмотра жителям и гостям города в течение всего дня, после чего будет выставлена на территории спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА в Севастополе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Культура
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