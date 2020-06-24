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24.06.2020 (13:59)

Впервые в небе над Новосибирском в день парада Победы, посвященного 75-ой годовщине Победы в ВОВ в салонах транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В пролетели фотографии ветеранов

Впервые в небе над Новосибирском в день парада Победы, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в салонах транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В пролетели фотографии ветеранов.

Военные летчики экипажей 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (14 А ВВС и ПВО) Центрального военного округа разместили в салонах вертолетов фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также портреты своих родных, дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны.

Пролетая над центральной площадью города, летчики продемонстрировали всю красоту полета, в очередной раз доказав, что деды могут гордиться своими сыновьями и внуками.

Для участия в параде будет задействована авиационная военная техника с двух авиационных баз округа, дислоцированных в Новосибирской области и Красноярском крае.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Центральный военный округ
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