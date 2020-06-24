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24.06.2020 (13:08)

В Севастополе прошёл парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

24 июня в Севастополе в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся парад войск Севастопольского гарнизона с прохождением пеших парадных расчётов, пролётом авиации, проездом исторической техники времён ВОВ и современной механизированной колонны.

Праздник начался в Севастопольской бухте с прохода командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова на катере вдоль кораблей, стоящих в парадной линии, и поздравлением моряков-черноморцев с праздником.

Далее командующий Черноморским флотом совместно с руководством города-героя возложил венки и цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на площади адмирала П.С. Нахимова.

В ходе проведения Парада Победы торжественным строем с отданием воинского приветствия перед почётной трибуной ветеранов прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, военнослужащие подразделений армейского корпуса, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ имени П.С.Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и министерства РФ по Чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также нахимовцы и сводная парадная рота школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Также после пятилетнего перерыва в парадном строю прошла рота военнослужащих – женщин из состава воинских частей флота.

Механизированная колонна состояла почти из 90 единиц военной техники, в числе которых были боевые машины периода Великой Отечественной войны, а в воздушной части парада приняли участие 26 летательных аппаратов.

Всего в праздновании 75-летия Победы в городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске и столице Республики Крым – Симферополе приняли участие порядка 5 тысяч военнослужащих Черноморского флота.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий во всех местах их проведения был проведён комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов прошёл тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Военные парады
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