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24.06.2020 (23:10)

Военнослужащие ЮВО провели праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы в Ростове-на-Дону

Праздничный салют из артиллерийских орудий провели военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие 150 мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, выполнили 30 залпов из шести артиллерийских орудий с интервалами в 30 сек., израсходовав при этом 180 холостых зарядов, а также использовав около 500 фейерверков различных типов с разрывами на высоте 250-300 м: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций.

Для организации праздничного салюта были задействованы 122-мм гаубицы Д-30, обеспечивающие звуковой эффект, и две современные фейерверочные установки 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля КамАЗ.

В проведении салюта участвовали около 50 артиллеристов ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Салют
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