24.06.2020 (23:00)

Сводные расчеты салютного дивизиона 58-й армии ЮВО провели салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Сводные расчеты салютного дивизиона Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные во Владикавказе, провели праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские батареи произвели залпы с интервалом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов осуществлялся на высоте 250-300 м. Салют был произведён из восьми 76-мм орудий ЗИС-3 и одной салютной установки на базе «КАМАЗ».

Жители Владикавказа увидели девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

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