24.06.2020 (15:00)
Военнослужащие ЮВО проехали по улицам городов и сел Абхазии под песни военных лет
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проехали на грузовом автомобиле по улицам городов и сел Абхазии под песни военных лет.
По улицам Гудаутского района с 9 до 15 часов курсировал КамАЗ российской военной базы, в котором находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с копией Знамени Победы и российским флагом. Во время движения с бортов автомобиля звучали легендарные песни военных лет: «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.
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