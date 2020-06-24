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24.06.2020 (15:00)

Военнослужащие ЮВО проехали по улицам городов и сел Абхазии под песни военных лет

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проехали на грузовом автомобиле по улицам городов и сел Абхазии под песни военных лет.

По улицам Гудаутского района с 9 до 15 часов курсировал КамАЗ российской военной базы, в котором находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с копией Знамени Победы и российским флагом. Во время движения с бортов автомобиля звучали легендарные песни военных лет: «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия , Военная база
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