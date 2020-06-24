Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.06.2020 (12:20)

На российской военной базе Кант в Киргизии прошло торжественное шествие, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие объединённой российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Мероприятие началось с выноса Боевого знамени части и митинга-реквиема у монумента Воинам, павшим в боях за Родину.

Участники митинга почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и ушедших из жизни ветеранов минутой молчания. К монументу были возложены венки и цветы. В честь праздника личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее базы торжественным маршем.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге более 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в параде Победы
На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное шествие
Российские летчики в Таджикистане пролетели над расположением 201-й военной базы с портретами фронтовиков
На военном параде Победы в Ставрополе были представлены новейшие образцы вооружения и техники

Метки:
Центральный военный округ , Торжественные церемонии , Военная база , Киргизия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false