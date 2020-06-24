24.06.2020 (12:20)

На российской военной базе Кант в Киргизии прошло торжественное шествие, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие объединённой российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие началось с выноса Боевого знамени части и митинга-реквиема у монумента Воинам, павшим в боях за Родину.

Участники митинга почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и ушедших из жизни ветеранов минутой молчания. К монументу были возложены венки и цветы. В честь праздника личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее базы торжественным маршем.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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