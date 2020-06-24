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24.06.2020 (12:01)

В Санкт-Петербурге более 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в параде Победы

Сегодня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся парад, посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 4,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и юнармейцев.

Парад принял командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

Участники пеших колонн были одеты в современные комплекты боевого снаряжения «Ратник» с новейшими автоматами Калашникова АК-12.

Также в парадном строю прошли знаменные группы с Государственным флагом Российской Федерации, копией Знамени Победы и историческими знаменами соединений и воинских частей, в том числе участвовавших в обороне Ленинграда. Рота почетного караула прошла в форме одежды трех видов Вооруженных Сил.

В механизированной колонне были представлены более ста единиц новейшей военной и специальной техники, включая исторический танк Т-34, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», оперативно-тактические ракетные комплексы  «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», спецавтомобили военной полиции «УАЗ - Пикап» и «Лада Веста».

В пролёте авиации приняли участие экипажи 30 самолетов и вертолетов, включая транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Для участия в параде лётчики совершили вылеты с четырех аэродромах в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Тверской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады , Торжественные церемонии
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