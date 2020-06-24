24.06.2020 (11:51)

На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное шествие



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное шествие

На территории 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, состоялось торжественное шествие, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На строевом плацу офицеры, сержанты и солдаты прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра. Военные музыканты исполнили произведения, звучавшие на параде Победы 24 июня 1945 года: «Священная война», марши «Все выше!», «Триумф победителей» и другие. Для ветеранов Великой Отечественной войны из Таджикистана военнослужащие провели экскурсию по музею боевой славы 201-й гатчинской мотострелковой дивизии. В ходе экскурсии фронтовикам рассказали о формировании и боевом пути дивизии, принимавшей участие в освобождении и обороне от фашистов городов Гатчина, Пижма, Луга, Нарва, Рига и других.

В ходе проведения торжественных мероприятий был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию мест построения военнослужащих. Все военнослужащие находились под пристальным наблюдением военных медиков и были обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и антисептиками.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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