24.06.2020 (13:00)

Отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел спецобработку дорог и центральной площади в Ставрополе перед парадом Победы

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провел специальную обработку дорог и площади Ленина в Ставрополе перед парадом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащими ЮВО было обработано более 3 тыс. квадратных метров площади. При этом израсходовано около 6 тонн дезинфицирующего раствора, применялись комплекты специальной обработки ДК-4 на базе бронетранспортера БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14.

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