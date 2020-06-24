24.06.2020 (11:44)

Российские летчики в Таджикистане пролетели над расположением 201-й военной базы с портретами фронтовиков

Российский экипаж вертолета Ми-8 в Таджикистане выполнил демонстрационный пролет над территорией 201-й военной базы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии своих фронтовиков летчики разместили в кабине и на фюзеляже вертолета.

Экипаж вертолета выполнил взлет с аэродрома Гиссар и пролет над строевым плацем российского соединения на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч. В мероприятии принял участие вертолет из состава авиагруппы военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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