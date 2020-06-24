Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.06.2020 (09:26)

Над главной базой Северного флота подняли увеличенную копию Знамени Победы

Сегодня в 9 часов в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота были торжественно подняты государственный и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания.

В честь этого события во флотской столице – городе Североморске на 25-метровом флагштоке, установленном на мысе Алыш, была поднята увеличенная копия Знамени Победы.

В главной базе Северного флота – городе Североморске поднятие увеличенных копий флагов на мысе Алыш стало доброй традицией. В дни государственных праздников над базой поднимают флаг России, в преддверии Дня Победы на флагштоке развивается Знамя Победы, а в дни военно-морских праздников Андреевский флаг.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа поздравили с днём рождения фронтовика персональным концертом
Североморцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания
На Северном флоте прошла акция «Свеча Памяти»
В Амурском объединении ВВО почтили память павших в Великой Отечественной войне

Метки:
Северный флот , Торжественные церемонии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false